Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 16:00

В США высказались о размещении войск на Украине из-за гарантий безопасности

Уитэкер: Европа должна предоставить Киеву гарантии безопасности и оплатить их

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AURA88

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AURA88

Для обеспечения безопасности Украины возможна альтернатива присутствию войск США на её территории. Об этом заявил постоянный представитель Соединённых Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер.

«В конечном итоге это должен решить президент [США Дональд] Трамп. Во многом это может быть командование и управление. Необязательно, чтобы это были американские войска», — цитирует Уиткера Fox News.

Он также подчеркнул, что новые меры безопасности для Украины должны быть реализованы и профинансированы европейскими странами. Уитэкер отметил, что украинцы понимают необходимость гарантий безопасности для достижения прочного мира, при этом такие гарантии не обязательно предполагают военное присутствие США.

Стало известно о планах Стармера поддержать сделку по Украине без прекращения огня
Стало известно о планах Стармера поддержать сделку по Украине без прекращения огня

Напомним, что президент США Дональд Трамп исключил возможность возвращения Крыма и вступления Украины в НАТО. Кроме того, он не уверен в исходе предстоящей встречи с европейскими лидерами в Белом доме, посвящённой урегулированию конфликта на Украине

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar