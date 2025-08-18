В США высказались о размещении войск на Украине из-за гарантий безопасности
Уитэкер: Европа должна предоставить Киеву гарантии безопасности и оплатить их
Для обеспечения безопасности Украины возможна альтернатива присутствию войск США на её территории. Об этом заявил постоянный представитель Соединённых Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер.
«В конечном итоге это должен решить президент [США Дональд] Трамп. Во многом это может быть командование и управление. Необязательно, чтобы это были американские войска», — цитирует Уиткера Fox News.
Он также подчеркнул, что новые меры безопасности для Украины должны быть реализованы и профинансированы европейскими странами. Уитэкер отметил, что украинцы понимают необходимость гарантий безопасности для достижения прочного мира, при этом такие гарантии не обязательно предполагают военное присутствие США.