В США высказались о размещении войск на Украине из-за гарантий безопасности

Для обеспечения безопасности Украины возможна альтернатива присутствию войск США на её территории. Об этом заявил постоянный представитель Соединённых Штатов при НАТО Мэтью Уитэкер.

«В конечном итоге это должен решить президент [США Дональд] Трамп. Во многом это может быть командование и управление. Необязательно, чтобы это были американские войска», — цитирует Уиткера Fox News.