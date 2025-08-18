Трамп назвал единственного политика, который может остановить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп утверждает, что является единственным политиком, способным прекратить конфликт на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети TruthSocial.

«Это война cонного [бывшего президента США] Джо Байдена, а не моя. Я здесь только для того, чтобы остановить её, а не для того, чтобы продолжать её развивать. Будь я президентом, этого бы никогда не случилось», — написал американский президент.