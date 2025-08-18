Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 16:06

Трамп назвал единственного политика, который может остановить конфликт на Украине

Трамп заявил, что только он способен остановить конфликт на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Президент США Дональд Трамп утверждает, что является единственным политиком, способным прекратить конфликт на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети TruthSocial.

«Это война cонного [бывшего президента США] Джо Байдена, а не моя. Я здесь только для того, чтобы остановить её, а не для того, чтобы продолжать её развивать. Будь я президентом, этого бы никогда не случилось», — написал американский президент.

«Играй на победу»: Трамп оставил интригующее послание перед встречей с Зеленским
«Играй на победу»: Трамп оставил интригующее послание перед встречей с Зеленским

Напомним, Трамп собирается принять Зеленского сегодня в 20:15 по Москве. На эту беседу отведены лишь 45 минут, после чего у американского лидера будет встреча с европейскими политиками, а уже в 22:00 начнутся переговоры с участием главы киевского режима и лидеров ЕС. Со стороны Штатов также будут участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar