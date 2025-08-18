Трамп назвал единственного политика, который может остановить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп утверждает, что является единственным политиком, способным прекратить конфликт на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети TruthSocial.
«Это война cонного [бывшего президента США] Джо Байдена, а не моя. Я здесь только для того, чтобы остановить её, а не для того, чтобы продолжать её развивать. Будь я президентом, этого бы никогда не случилось», — написал американский президент.
Напомним, Трамп собирается принять Зеленского сегодня в 20:15 по Москве. На эту беседу отведены лишь 45 минут, после чего у американского лидера будет встреча с европейскими политиками, а уже в 22:00 начнутся переговоры с участием главы киевского режима и лидеров ЕС. Со стороны Штатов также будут участвовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.