Финансовый аналитик рассказала, кому в сентябре повысят пенсии

Несмотря на ежегодную индексацию государственных выплат и введение различных доплат, без самостоятельного формирования финансовой стратегии на будущее, сложно рассчитывать на достойное пенсионное обеспечение. Финансовый аналитик Татьяна Волкова рассказала об изменениях для пенсионеров с 1 сентября.

«Пенсионеры, прекратившие работу в августе — теперь их выплаты будут начисляться с учётом всех пропущенных индексаций. Те, кому в августе исполнилось 80 лет — получат удвоенную фиксированную часть страховой пенсии (в 2025 году это 17 815 вместо 8907 рублей)», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

Инвалидам I группы полагается удвоенная фиксированная выплата к пенсии, а также доплата в размере 2969 рублей за каждого находящегося на иждивении нетрудоспособного члена семьи. Эксперт подчеркнула, что перерасчёт будет произведён автоматически, без необходимости подачи каких-либо заявлений.

Согласно сведениям Росстата, средний размер страховой пенсии в России в 2025 году незначительно превысит 23–24 тысячи рублей. По мнению специалиста, даже с учётом надбавок, этой суммы зачастую недостаточно для покрытия всех необходимых расходов, особенно в условиях болезней, инфляции и стремления к более комфортной жизни, чем просто удовлетворение базовых потребностей.

Основная сложность, по словам Волковой, заключается в том, что многие россияне откладывают заботу о финансовом обеспечении в старости на государство и на неопределённое время. Однако это «потом» зачастую наступает неожиданно быстро.