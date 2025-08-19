Цели и задачи проводимой специальной военной операции (СВО) остаются неизменными. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, готовность Владимира Зеленского рассмотреть мирное соглашение, опирающееся на текущую линию разграничения, свидетельствует о его неготовности к конструктивному переговорному процессу.

«Я поражаюсь его наглости, если эта информация действительна. Можно подумать, что эту текущую линию фронта он создал. (…) Он терпит поражение, его режим. Это наша территория конституционная. Наши войска там находятся, завоевав эту территорию, и он теперь нам выдвигает условия. Я думаю, что не надо поддаваться на эти провокации и слушать то, что пишет западная пресса, проукраинская пресса», — подчеркнул член Совфеда в беседе с «Лентой.ру».

Джабаров акцентировал внимание на том, что цели и задачи СВО хорошо известны Зеленскому. Подобные заявления указывают на отсутствие серьёзности и нежелание вести адекватные переговоры.