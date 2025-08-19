Суд оштрафовал Почту России на 230 млн за недостоверные отчёты по модернизации

«Почта России» оштрафована на 230,6 млн рублей за невыполнение обязательств по модернизации отделений. Решение вынес мировой судья Москвы по административному делу, возбуждённому Счётной палатой после проверки Минцифры.

«14 августа 2025 года мировой судья г. Москвы на основании дела об административном правонарушении, возбуждённого Счетной палатой, оштрафовал АО «Почта России» на 230 млн рублей за нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций, выделенных обществу на приведение в нормативное состояние и модернизацию отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях», — говорится в пресс-релизе Счётной палаты.

По условиям соглашения, компания должна была обновить не менее 1 282 отделений к концу 2023 года и 773 — к концу 2024 года. Однако проверка показала, что на начало 2024 года модернизировано лишь 767 объектов, а к 2025 году — только 664. При этом в отчётах, направленных в Минцифры, «Почта России» указала завышенные данные о выполненных работах.