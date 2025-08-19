Верховный суд России отказал в смягчении приговора Петрийчук* и Беркович*
Светлана Петрийчук* и Евгения Беркович*. Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko
Верховный суд РФ отказался смягчить приговор режиссёру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук* по делу об оправдании терроризма. Кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения.
«Приговор и апелляционное определение оставить без изменений, кассационные жалобы — без удовлетворения», — постановила судебная коллегия.
Напомним, в июле прошлого года Евгения Беркович* и Светлана Петрийчук* были приговорены судом к шести годам лишения свободы. Позже суд согласился на небольшое смягчение приговоров. Причиной возбуждения уголовного дела стала постановка «Финист Ясный Сокол», которая повествовала о судьбе россиянок, вышедших замуж за радикальных исламистов и переехавших к ним в Сирию.
* Включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.