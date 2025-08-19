«Сбитый лётчик»: Бегство актёра Романовича из России едва не стоило ему карьеры

Актёр Сергей Романович известен широкой публике по ролям в сериалах «Чернобыль», «Кухня» и «Ольга». В 2019 году он оставил съёмки и сбежал из России. Отъезд чуть не стоил звезде карьеры. После возвращения в 2023 году ему с трудом удалось вернуться в кино.

«Я полгода писал кастинг-директорам, ходил на фотосессии и записывал визитки, посещал пробы. И безрезультатно. У меня уже начали закрадываться мысли, вдруг хейтеры правы и я действительно — сбитый лётчик и больше никому не нужен», — отметил артист.

Чтобы вернуться в профессию, ему пришлось поработать над собой как внешне, так и внутренне. Ради кино Романовичу пришлось усмирить своё эго, которое твердило, что его сразу должны взять на главную роль, хотя на деле этого не происходило. Также артист решил изменить имидж. Начав ходить на пробы с волосами до плеч и внушительной бородой, он со временем избавился от растительности на лице и вернулся к прежней причёске.

В итоге его утвердили на роль в сериале «Хутор». Собеседник Леди Mail отметил, что родители тяжело переживали его уход из профессии. Отъезд из России стал для них ударом, а возвращение — большим счастьем.