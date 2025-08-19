Мессенджер MAX
19 августа, 11:34

«Страдают»: Станислав Садальский сравнил доходы артистов с зарплатами врачей и журналистов

Актёр Садальский заявил, что артисты зарабатывают на уровне врачей и журналистов

Станислав Садальский. Обложка © РИА Новости / Eкатерина Чеснокова

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский провёл творческий вечер в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского. Он выступил перед участниками СВО, которые проходят реабилитацию в больнице. Актёр поблагодарил врачей и подчеркнул, что большинство его коллег зарабатывают на уровне медиков, из-за чего даже страдают.

Станислав Садальский заявил, что артисты зарабатывают на уровне врачей. Видео © Пятый канал

«Знаете, существует миф, что артисты — очень богатые люди. Богатые один процент, даже полпроцента. Они так же много страдают, переживают и мало получают, как журналисты и врачи», — цитирует Садальского Пятый канал.

Впрочем, основное внимание было приковано не к проблемам звёзд, а к бойцам Армии России. Актёр рассказал им о творческом опыте, поделился историями из жизни. Кроме того, артист показал военным кадры из фильмов и обыграл свои известные образы.

Ранее Станислав Садальский признался, что похудел с помощью препарата от диабета. Звезде удалось сбросить 35 килограммов лишнего веса. В свою очередь диетолог раскрыла опасность способа похудения актёра.

