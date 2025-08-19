ФАС и Минэнерго проведут работу с регионами, где выросли цены на АЗС

Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС и Минэнерго проработать ситуацию в регионах, где зафиксирован рост цен на топливо, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом говорится в протоколе совещания от 14 августа, с которым ознакомилось РИА «Новости».

Ранее стало известно, что стоимость бензина АИ-92 обновила исторический максимум, превысив 71 тысячу рублей за тонну. Также подорожал мазут — рост составил 3,25%, до 23 642 рублей за тонну. По прогнозу доктора экономических наук Людмилы Кривко, цены на топливо в августе могут вырасти ещё на 0,5–2,5% по сравнению с концом июля. Таким образом, стоимость АИ-92 на АЗС составит от 60,55 до 72,10 рубля за литр, а АИ-95 — от 61,00 до 78,50 рубля.