19 августа, 22:25

В ООН назвали важным прямое взаимодействие России и Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gabriele Maltinti

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о важности прямого взаимодействия между Россией и Украиной на фоне обсуждений потенциальной первой личной встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Я думаю, что важно, чтобы те стороны, которые непосредственно вовлечены в этот конфликт, могли напрямую общаться друг с другом», – сказал Дюжаррик.

Он также высоко оценил усилия США по дипломатическому разрешению конфликта на Украине.

Напомним, в Белом доме заявили о подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. При этом сам президент США Дональд Трамп не будет участвовать в личных контактах Путина и Зеленского по просьбе российского лидера.

Юния Ларсон
