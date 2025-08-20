В ООН назвали важным прямое взаимодействие России и Украины

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о важности прямого взаимодействия между Россией и Украиной на фоне обсуждений потенциальной первой личной встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Я думаю, что важно, чтобы те стороны, которые непосредственно вовлечены в этот конфликт, могли напрямую общаться друг с другом», – сказал Дюжаррик.