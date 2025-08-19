Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 18:20

Белый дом увидел свет в конце туннеля в урегулировании украинского конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Waqas_creatives

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Waqas_creatives

Белый дом впервые заявил о появлении признаков возможного «света в конце туннеля» в мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента США Каролин Левитт в ходе брифинга для журналистов.

«Теперь, наконец, может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира», заявила официальный представитель американской администрации.

Данное заявление последовало после недавних интенсивных дипломатических консультаций между Вашингтоном, европейскими столицами и Москвой. Левитт подчеркнула, что администрация продолжит координировать усилия с международными партнёрами для достижения устойчивого политического решения.

Путин может полететь в Рим на встречу с Трампом и Зеленским, утверждают СМИ
Путин может полететь в Рим на встречу с Трампом и Зеленским, утверждают СМИ

Напомним, на днях в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, к которой затем присоединились лидеры нескольких европейских стран. Основной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины, разрабатываемые европейскими партнёрами в сотрудничестве с США. Также Трамп пообещал предоставить киевскому руководству земли. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о значительном прогрессе в разрешении конфликта на Украине. По его словам, за последние две недели удалось достичь большего, чем за предыдущие три с половиной года.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar