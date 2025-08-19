Белый дом увидел свет в конце туннеля в урегулировании украинского конфликта

Белый дом впервые заявил о появлении признаков возможного «света в конце туннеля» в мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента США Каролин Левитт в ходе брифинга для журналистов.

«Теперь, наконец, может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира», — заявила официальный представитель американской администрации.