Белый дом увидел свет в конце туннеля в урегулировании украинского конфликта
Белый дом впервые заявил о появлении признаков возможного «света в конце туннеля» в мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента США Каролин Левитт в ходе брифинга для журналистов.
«Теперь, наконец, может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира», — заявила официальный представитель американской администрации.
Данное заявление последовало после недавних интенсивных дипломатических консультаций между Вашингтоном, европейскими столицами и Москвой. Левитт подчеркнула, что администрация продолжит координировать усилия с международными партнёрами для достижения устойчивого политического решения.
Напомним, на днях в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, к которой затем присоединились лидеры нескольких европейских стран. Основной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины, разрабатываемые европейскими партнёрами в сотрудничестве с США. Также Трамп пообещал предоставить киевскому руководству земли. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о значительном прогрессе в разрешении конфликта на Украине. По его словам, за последние две недели удалось достичь большего, чем за предыдущие три с половиной года.