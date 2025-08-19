Сийярто заявил о возобновлении поставок нефти из России в Венгрию по Дружбе

Венгрия вновь начала получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» после двухдневного перерыва, вызванного повреждениями в результате украинской атаки. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Сийярто выразил благодарность заместителю министра энергетики России Павлу Сорокину за быстрое устранение ущерба.

«Мы ожидаем, что Украина не станет совершать ещё одно нападение на трубопровод, имеющий решающее значение для энергоснабжения нашей страны», – отметил министр.

Венгрия, имеющая исключение из санкций Европейского союза против российской нефти, продолжает импортировать нефть по южной ветке «Дружбы» через украинскую территорию.