Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 20:44

Сийярто заявил о возобновлении поставок нефти из России в Венгрию по Дружбе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Венгрия вновь начала получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» после двухдневного перерыва, вызванного повреждениями в результате украинской атаки. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Сийярто выразил благодарность заместителю министра энергетики России Павлу Сорокину за быстрое устранение ущерба.

«Мы ожидаем, что Украина не станет совершать ещё одно нападение на трубопровод, имеющий решающее значение для энергоснабжения нашей страны», – отметил министр.

Венгрия, имеющая исключение из санкций Европейского союза против российской нефти, продолжает импортировать нефть по южной ветке «Дружбы» через украинскую территорию.

Reuters назвало Венгрию возможным местом встречи Путина и Зеленского
Reuters назвало Венгрию возможным местом встречи Путина и Зеленского

Ранее Life.ru писал, что в МИД Венгрии ответили на хамский выпад Украины относительно поставок нефти, напомнив Киеву про энергетическую зависимость от Будапешта. На Украине, комментируя недовольство Венгрии ударом по нефтепроводу «Дружба», посоветовали жаловаться «московским друзьям».

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar