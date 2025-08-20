Мессенджер MAX
20 августа, 02:00

Утро со стрессом: Врач назвала Life.ru самые неподходящие для завтрака продукты

Гастроэнтеролог Ломова: Кофе на пустой желудок провоцирует изжогу и гастрит

Завтрак – ключевой приём пищи за день, однако далеко не все продукты одинаково полезны в утреннем меню. Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова в беседе с Life.ru рассказала, каких блюд стоит избегать в это время дня.

Врач посоветовала отдавать предпочтение полезным продуктам и блюдам, таким как яйца, омлет, каши, авокадо и орехи, а также напиткам вроде зелёного чая и отвара шиповника. Тем не менее, есть и продукты, которые могут принести вред желудку, если их употреблять натощак. Например, кофе, по словам Ломовой, стимулирует выработку соляной кислоты и раздражает слизистую, что провоцирует изжогу и риск гастрита. Она добавила, что лучше пить его после еды.

Кроме того, врач подчеркнула, что быстрые завтраки с простыми углеводами, такими как хлеб и выпечка, приводят к резкому росту инсулина и способствуют набору веса.

«Соки и фрукты, особенно цитрусовые, на пустой желудок могут раздражать слизистую, а кисломолочные продукты утром теряют часть полезных свойств из-за высокой кислотности. Горячая вода тоже нежелательна – полезнее пить воду комнатной температуры», – сказала Ломова.

Регулярные завтраки, по словам врача, не только помогают запустить пищеварительные процессы, но и снижают риск образования камней в желчном пузыре.

Обратите внимание на сигналы организма: постоянная изжога, боли в животе, вздутие, тошнота, ощущение тяжести после еды или нарушение стула могут быть признаками проблем с ЖКТ. При их появлении крайне важно обратиться к врачу для обследования и своевременной диагностики

Валерия Ломова

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника»

Ранее Life.ru писал, какие популярные у россиян продукты подорожают уже осенью. Цены поднимутся на яйца, молоко и мясо.

