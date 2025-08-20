Колесников: Пловцы сборной России зарабатывают больше ста тысяч рублей

Российский пловец, двукратный чемпион мира Климент Колесников сообщил о доходах спортсменов в сборной России. Он поделился информацией в интервью YouTube-каналу BB Tennis.

«Больше ста тысяч рублей в месяц. Но мы всё равно не на зарплате живём, а на премиях с соревнований. Они больше дают, чем зарплата», — сказал Колесников.