Регион
20 августа, 03:24

Колесников: Пловцы сборной России зарабатывают больше ста тысяч рублей

Климент Колесников. Обложка © TASS / Zuma

Климент Колесников. Обложка © TASS / Zuma

Российский пловец, двукратный чемпион мира Климент Колесников сообщил о доходах спортсменов в сборной России. Он поделился информацией в интервью YouTube-каналу BB Tennis.

«Больше ста тысяч рублей в месяц. Но мы всё равно не на зарплате живём, а на премиях с соревнований. Они больше дают, чем зарплата», — сказал Колесников.

В начале августа сборная России заняла четвёртое место на чемпионате мира по водным видам спорта, который прошёл в Сингапуре. Российские атлеты завоевали 18 медалей: 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых. Первое место заняла сборная Китая, вторыми стали спортсмены, третьими — американцы. Колесников выиграл золото на дистанции 50 метров на спине с впечатляющим временем в 23,68 секунды. Это не только принесло ему высшую награду, но и стало новым мировым рекордом.

