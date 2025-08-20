Кишинёв обвинил во лжи адвоката арестованного «хозяина Молдовы» Плахотнюка
Минюст Молдавии опроверг обвинения в затягивании экстрадиции олигарха Плахотнюка
Владимир Плахотнюк. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / plahotniuc
Министр юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару опровергла обвинения, что власти намеренно затягивают процесс экстрадиции из Греции арестованного молдавского олигарха и бывшего лидера Демократической партии Влада Плахотнюка. Все запросы были направлены в установленные законом сроки, молдавская сторона выполнила необходимые юридические процедуры.
«Эти обвинения обычная ложь. Запросы об экстрадиции, согласно законодательству, подаются в течение 40 дней с момента задержания лица. В случае Владимира Плахотнюка такие запросы были инициированы и Генпрокуратурой, и минюстом», — заявила Михайлова-Морару.
Апелляционный суд Афин уже вынес решение по одному из запросов Генеральной прокуратуры Молдавии. Рассмотрение остальных заявлений будет осуществляться Министерством юстиции Греции в соответствии с установленным порядком.
Напомним, что 21 июля в афинском аэропорту греческие правоохранительные органы задержали бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и бывшего депутата Константина Цуцу. Согласно данным журналистских расследований, задержание произошло в момент их попытки вылететь в Дубай. При обыске у них было обнаружено и конфисковано 17 поддельных документов, включая удостоверения личности и паспорта различных стран.