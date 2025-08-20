Кишинёв обвинил во лжи адвоката арестованного «хозяина Молдовы» Плахотнюка

Министр юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару опровергла обвинения, что власти намеренно затягивают процесс экстрадиции из Греции арестованного молдавского олигарха и бывшего лидера Демократической партии Влада Плахотнюка. Все запросы были направлены в установленные законом сроки, молдавская сторона выполнила необходимые юридические процедуры.

«Эти обвинения обычная ложь. Запросы об экстрадиции, согласно законодательству, подаются в течение 40 дней с момента задержания лица. В случае Владимира Плахотнюка такие запросы были инициированы и Генпрокуратурой, и минюстом», — заявила Михайлова-Морару.