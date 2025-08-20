Мессенджер MAX
20 августа, 09:56

Армия Израиля мобилизует 60 тысяч резервистов для вторжения в город Газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KrispelSlavin

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усиливает свои силы для проведения операции «Колесницы Гидеона — 2» в Газе. Вооружённые силы страны объявили о мобилизации 60 000 резервистов и продлили службу 20 000 уже действующим бойцам.

«Одобрен призыв из резерва в рамках подготовки следующего этапа операции «Колесницы Гидеона». Сегодня утром было направлено около 60 000 повесток о призыве из резерва. Кроме того, 20 000 резервистов, уже призванных, получили уведомление о продлении службы», — говорится в официальном заявлении ЦАХАЛ от 20 августа.

Решение о мобилизации резервистов принято после всесторонней оценки потребностей в личном составе для продолжения боевых действий в Газе и одобрено министром обороны. Бойцам, получившим повестки, может быть предоставлено до двух недель на сборы.

ЦАХАЛ объявил о новой фазе операции «Колесница Гидеона» в Газе
Ранее министр обороны страны Исраэль Кац уже утвердил план захвата города Газа. Операция получила символичное название «Колесница Гидеона – 2» и призвана «кардинально трансформировать» облик стратегического региона. Параллельно Израиль продолжает бомбардировки сектора Газа. В результате удара ЦАХАЛ по шатру для журналистов возле больницы погибли четыре сотрудника катарского телеканала Al Jazeera.

