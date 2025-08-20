Армия Израиля мобилизует 60 тысяч резервистов для вторжения в город Газа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KrispelSlavin
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усиливает свои силы для проведения операции «Колесницы Гидеона — 2» в Газе. Вооружённые силы страны объявили о мобилизации 60 000 резервистов и продлили службу 20 000 уже действующим бойцам.
«Одобрен призыв из резерва в рамках подготовки следующего этапа операции «Колесницы Гидеона». Сегодня утром было направлено около 60 000 повесток о призыве из резерва. Кроме того, 20 000 резервистов, уже призванных, получили уведомление о продлении службы», — говорится в официальном заявлении ЦАХАЛ от 20 августа.
Решение о мобилизации резервистов принято после всесторонней оценки потребностей в личном составе для продолжения боевых действий в Газе и одобрено министром обороны. Бойцам, получившим повестки, может быть предоставлено до двух недель на сборы.
Ранее министр обороны страны Исраэль Кац уже утвердил план захвата города Газа. Операция получила символичное название «Колесница Гидеона – 2» и призвана «кардинально трансформировать» облик стратегического региона. Параллельно Израиль продолжает бомбардировки сектора Газа. В результате удара ЦАХАЛ по шатру для журналистов возле больницы погибли четыре сотрудника катарского телеканала Al Jazeera.