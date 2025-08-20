Путину преподнесли в подарок шеврон «Доблесть Хингана»

Врио губернатора ЕАО Мария Костюк отчиталась перед президентом РФ Владимиром Путиным о развитии области. В фокусе встречи оказались не только школы и детсады, но и уникальный проект «Доблесть Хингана» для ветеранов спецоперации.

Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, в том числе ремонт и строительство школ и детских садов, создание кластеров в системе среднего профессионального образования, развитие сельского хозяйства. Отдельное внимание уделено региональному проекту для участников и ветеранов СВО «Доблесть Хингана», а также вопросам подготовки и привлечения медицинских кадров», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Во время беседы Костюк подарила президенту России шеврон «Доблесть Хингана» от участников региональной программы «Время героев». Она заметила, что ребята составляют настоящий кадровый резерв региона.

Карьера Марии Костюк в органах власти ЕАО включала должности от начальника районного отдела до вице-губернатора по внутренней политике. В 2023 году она возглавила региональное управление федерального фонда «Защитники Отечества», а уже в 2024 году Владимир Путин выдвинул её кандидатуру для руководства Еврейской автономной областью. Мария Костюк — мать военнослужащего Андрея Ковтуна, героически погибшего в ходе СВО.