Преступление перед миром: Журова уличила в фашистских желаниях генерала США, помечтавшего «стереть» Калининград
Депутат Журова: Слова об уничтожении Калининграда от военных звучат по-фашистски
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dugwy39
Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с Life.ru усомнилась в уровне образования американского генерала, который заявил о возможности «стереть Калининград с лица земли». По её словам, когда военные позволяют себе подобные заявления в адрес города с уникальным историческим наследием — колыбели европейской и русской культуры, родины Иммануила Канта, — невольно задаёшься вопросом: может, они просто не в курсе, о чём говорят? Это всё равно что предложить сегодня снести Лондон или Париж ради громкого лозунга, отметила парламентарий.
Подобные слова обязывают быть как минимум образованным и понимать, что призывы к уничтожению такого города — это преступление против культурного достояния всего человечества, частью которого является Калининград, подчеркнула депутат.
В первую очередь надо понимать, что там люди живут, во-вторых, это культурное наследие. Такие высказывания звучат по-фашистски, так только Гитлер мог говорить. Во время военных действий можно сказать, что мы дронами будем поражать там военные цели, которые являются угрозой. Но когда человек говорит, что с земли нужно стереть целый город, это возвращение к фашизму, который сносил целые города, сжигал деревни на нашей территории и в других странах.
Ранее командующий армией США в Европе Донахью заявил, что силы НАТО без труда разобьют всю оборону Калининградской области. В Госдуме припомнили, что такой же риторикой в своих заявлениях выделялся Адольф Гитлер.