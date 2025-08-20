Преступление перед миром: Журова уличила в фашистских желаниях генерала США, помечтавшего «стереть» Калининград

В первую очередь надо понимать, что там люди живут, во-вторых, это культурное наследие. Такие высказывания звучат по-фашистски, так только Гитлер мог говорить. Во время военных действий можно сказать, что мы дронами будем поражать там военные цели, которые являются угрозой. Но когда человек говорит, что с земли нужно стереть целый город, это возвращение к фашизму, который сносил целые города, сжигал деревни на нашей территории и в других странах.