Международный «Клуб народного единства» впервые представил список из 368 человек, задержанных или осуждённых на Украине по политическим и религиозным мотивам.

В перечне указаны 274 общественных деятеля, 47 политзаключённых, 32 представителя духовенства и 15 журналистов. Среди них — глава предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, митрополиты Украинской православной церкви Московского патриархата Павел и Арсений, депутаты Александр Дубинский, Евгений Шевченко и Артём Дмитрук, а также журналист Диана Панченко.

«Клуб народного единства» также принял декларацию с требованием освободить этих людей. Документ будет направлен президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, а также передан Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Папе Римскому Льву XIV, генсеку ООН Антониу Гутерришу и генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу.

Международный «Клуб народного единства» — это платформа для народной дипломатии, созданная с целью сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей и продвижения устойчивого миропорядка. Сопредседателями клуба стали Николай Азаров (экс‑премьер Украины), экономист и академик РАН Сергей Юрьевич Глазьев и общественный деятель Александр Казаков. Клуб ставит перед собой задачи усиливать глобальный мир, формировать уважение к России, продвигать традиционные ценности и расширять народную дипломатию, в том числе через поддержку гуманитарных инициатив, международное взаимодействие и проведение дискуссионных мероприятий.