Война или Корона: Названы страны, куда может бежать Зеленский

После завершения конфликта на Украине Владимир Зеленский сможет рассматривать в качестве убежища лишь два государства, в одном из которых его ждёт война. Такую точку зрения в комментарии для «Газеты.Ru» высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По мнению политика, экс-комик может отправиться в Израиль, где проживают его родители и где он потенциально имеет право на гражданство. Однако этот вариант, возможно, ему покажется не слишком привлекательным из-за войны в секторе Газа. Наиболее предпочтительным для Зеленского местом Олейник считает Великобританию.

«У Зеленского есть связи с британскими политиками, его принимал у себя сам король Великобритании», — сказал экс-нардеп.

А вот США, как полагает политик, являются для Зеленского и вовсе не подходящим убежищем из-за сложных отношений с нынешней администрацией президента. Также он может испугаться уголовной ответственности за хищение огромных средств, выделенных Украине Штатами за время конфликта.