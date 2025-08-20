Война или Корона: Названы страны, куда может бежать Зеленский
Экс-нардеп Олейник: После СВО Зеленский может сбежать в Британию или Израиль
После завершения конфликта на Украине Владимир Зеленский сможет рассматривать в качестве убежища лишь два государства, в одном из которых его ждёт война. Такую точку зрения в комментарии для «Газеты.Ru» высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
По мнению политика, экс-комик может отправиться в Израиль, где проживают его родители и где он потенциально имеет право на гражданство. Однако этот вариант, возможно, ему покажется не слишком привлекательным из-за войны в секторе Газа. Наиболее предпочтительным для Зеленского местом Олейник считает Великобританию.
«У Зеленского есть связи с британскими политиками, его принимал у себя сам король Великобритании», — сказал экс-нардеп.
А вот США, как полагает политик, являются для Зеленского и вовсе не подходящим убежищем из-за сложных отношений с нынешней администрацией президента. Также он может испугаться уголовной ответственности за хищение огромных средств, выделенных Украине Штатами за время конфликта.
Олейник заключил, что в случае бегства из Незалежной Зеленского ждёт один из трёх негативных сценариев: суицид, ликвидация со стороны радикальных украинских националистов, выступающих против мира, либо длительное тюремное заключение. По словам экс-нардепа Рады, он в большей степени опасается преследования других государств, включая Россию, а тех сил, которые привели его к власти.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский мог бы в одну секунду прекратить конфликт, если бы отказался от вступления Украины в НАТО и от претензий на Крым. В ответ украинский политик написал, что Киеву «не следовало отказываться» от полуострова в 2014 году.