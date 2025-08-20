«Ежедневная борьба»: Звезда «Белого лотоса» рассказала, как учится жить после смерти мужа
Актриса Обри Плаза. Обложка © ТАСС / ZUMA / Photo Image Press
Звезда «Белого лотоса» Обри Плаза призналась, что после смерти супруга и режиссёра Джеффа Баэны её жизнь превратилась в «ежедневную борьбу». Актриса объяснила, что чувствует себя «нормально», пережить потерю ей помогает собака, оказывающая терапевтический эффект.
«В целом, я здесь, и я функционирую. Я очень благодарна за то, что путешествую по миру. Думаю, что со мной всё в порядке, но, очевидно, это похоже на ежедневную борьбу», — поделилась актриса, слова которой цитирует издание People.
Баэна и Плаза состояли в отношениях 10 лет и поженились в 2021 году. Тело режиссёра нашли 4 декабря в своём доме в Лос-Анджелесе. После трагедии Обри отказалась от дебюта в качестве ведущей церемонии вручения премии «Золотой глобус».
