Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 августа, 13:41

«Ежедневная борьба»: Звезда «Белого лотоса» рассказала, как учится жить после смерти мужа

Актриса Обри Плаза. Обложка © ТАСС / ZUMA / Photo Image Press

Звезда «Белого лотоса» Обри Плаза призналась, что после смерти супруга и режиссёра Джеффа Баэны её жизнь превратилась в «ежедневную борьбу». Актриса объяснила, что чувствует себя «нормально», пережить потерю ей помогает собака, оказывающая терапевтический эффект.

«В целом, я здесь, и я функционирую. Я очень благодарна за то, что путешествую по миру. Думаю, что со мной всё в порядке, но, очевидно, это похоже на ежедневную борьбу»,  поделилась актриса, слова которой цитирует издание People.

Баэна и Плаза состояли в отношениях 10 лет и поженились в 2021 году. Тело режиссёра нашли 4 декабря в своём доме в Лос-Анджелесе. После трагедии Обри отказалась от дебюта в качестве ведущей церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Ранее о своих ужасных чувствах после смерти супруга рассказала Руте Кардозу. Девушка являлась женой игрока «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоты, который умер в начале июля. Вдова написала, что навсегда останется невестой спортсмена.

