10 неубиваемых вещей из СССР, которые по наследству перейдут ещё вашим внукам

С металлическими орудиями есть проблема, которой не наблюдается с каменными. Они ржавеют. Но не в СССР. Если в Советском Союзе что-то делали из металла, это защищали от коррозии, выбирали стойкие материалы, в общем, делали на века. Каждый рабочий на заводе думал, что произведённая им продукция доживёт до победы социализма. И был реалистичен в своих прогнозах: жить ей предстояло долго. В материале рассказываем о неубиваемых советских вещах.

Заводные курицы, а также медведи

Даже детские игрушки в СССР делали на века. Не верите? Попробуйте купить в 2025 году заводную курицу. Фото © YouTube / Заводная курочка

Детские игрушки, кажется, одна из самых хрупких вещей на глобальном рынке. С ними что только не делают: бросают, сильно сдавливают, отрывают части, кладут под каток, — зависит лишь от возможностей и воображения вашего чада. Но детские игрушки в СССР — отдельная история. Рабочей неваляшкой никого не удивить, там механизм предельно прост. Но есть, например, заводные курицы-несушки, которые работают уже почти сто лет, с 1935 года, даже без ключа, и выглядят как новые. Есть заводные медведи, которых не смогли лишить шкуры даже самые активные дети. Всё дело в технике: простые, но долговечные пружинные механизмы из металла и добротная отделка корпуса.

Отбивной молоток-топорик

Даже если в вашей семье уже поколениями не отбивают мясо, эту штуку стоит держать при себе хотя бы ради красоты. Фото © RuTube / Стройка Вдохновения

Почему неубиваемый? Тут просто нечему ломаться. Максимум может затупиться та часть, что отведена под топорик, и то большой роли в быту это не играет. Топор для мяса — не казачья шашка. Резать бумагу на лету ему не надо. Во многих домохозяйствах можно и в 2025 году найти этого «зверя». Он весь сделан из стали: молотковая часть, топорная часть, даже ручка. На молотковой части наблюдаем причудливый объёмный пирамидальный паттерн — так мясо становилось мягче от каждого прикосновения. Бывали и модели без топорика. Они ещё долговечнее.

Бронзовые светильники

Если такой светильник находился во времена СССР у вас дома, вы, скорее всего, были очень важным человеком и квартира принадлежала партии напрямую. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Ю. Шаповал

Вечные бронзовые светильники из СССР — это не каждодневный бытовой предмет. Это антикварная редкость, причём сейчас она на вес золота. Их ставили, как и бронзовые люстры, в государственные учреждения первой важности. Выглядело помпезно, но и сделано было на века. Литые детали — чистая бронза. Толстое стекло и качественная электропроводка. Приходите в Российскую государственную библиотеку — увидите их там. Всё те же, советские, пережившие по нескольку ремонтов. Они будут в строю, пока стоит это здание.

Механические кассы

Да, механические кассы фирмы «Ока» дожили до наших дней. Легально их использовать не получится, но поиграть в продавца можно вполне. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Павел Максимов

Механические кассы СССР — это вещь на века. Прячет деньги примерно так же, как сейф. Работает без Интернета. Кассовые аппараты брежневских времён от фирмы «Ока» гордо носили на себе герб Советского Союза. А внутри — валюту Страны Советов. Их можно использовать даже сейчас при наличных расчётах, в принципе. Правда, легальность такого предприятия будет сомнительной.

Пельменницы

Зачем были нужны эти огромные металлические диски с отверстиями? Они были нужны для лепки пельменей. Фото © VK / Любители истории

Советская пельменница — это и правда шедевр. Природа, промышленный дизайн и тяжёлое производство работали вместе на благо советской хозяйки. Русские любят пельмени или вареники. И настоящие пельмени по ГОСТу делались как раз на этих огромных дисках. Материал — дюралеалюминий. Внутри — красивый рисунок из шестиконечных «сот». Тесто раскатывается по диску пельменницы. В центр каждой «соты» кладётся мясо. Потом резким движением вы вдавливаете всё это дело в дюралевый диск — пельмени собраны. Осталось только зажать «хвостик».

Ламповые радиоприёмники

Тёплый ламповый звук — в данном случае это не роскошь. Всего лишь обычное советское радио. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Если у вас были «Спидола» или «Турист», считайте, вам повезло. Они могут жить вечно. Ламповые технологии ещё в 50-е и 60-е были основными в мире звука. Теперь это — роскошь для ностальгирующих миллионеров. О тёплом ламповом звуке слагают легенды. Звук и правда был тёплый, ведь лампа нагревалась в процессе использования. Но советские приёмники — это граф Дракула среди всего царства ламповой акустики. Скачок напряжения — не беда, всего лишь меняем лампу. Корпус — ударопрочный пластик. Эти вещи и правда нужны были для связи как дома, так и в походе.

Чугунные ванны

Чугунные ванны не меняют. Меняются люди, меняется исторический контекст. Чугунная ванна остаётся. Фото © Wikipedia / АП Даниленко.

Чугунная ванна — это самый долговечный предмет в данной подборке. Они порой переживают не только многие поколения жильцов, но и дома, а также квартиры, где были установлены. Почти в каждой квартире пятиэтажного дома такая стоит. Убирать её из сталинского или дореволюционного дома — кощунство. Ваши правнуки могли бы ею пользоваться. Если под такой ванной течь, дело не в трещинах, а в сантехнике. Чугунная ванна не ломается никогда.

Холодильники ЗИЛ

Холодильники ЗИЛ тоже делали на века. Срок службы обычного холодильника — от 20 до 40 лет. Срок службы ЗИЛа больше. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Анатолий Кузярин

В 1950-х холодильники ЗИЛ стали популярной потребительской техникой. Они были редкостью, но дизайном отражали свою эпоху, а также спокойно переходили из дома в дом. ЗИЛы легко ремонтировать, а служить они могут вечно. Даже в 2050 году они будут работать на дачах россиян, мы уверены в этом. А модель КХ-240 — это вообще легенда. Её запирали на ключ. Холодильник с защитой от расхищения домашними животными!

Продукция Лысьвенского завода

Если вы хоть раз видели эмалированную миску, вы видели продукцию завода в Лысьве. Фото © РИА «Новости» / Эдуард Котляков

В Пермской области находится такой город — Лысьва. Там располагается завод, который до сих пор делает эмалированную посуду. В советское время у продукции из Лысьвы была слава «неубиваемой». В особенности выносливыми были детские чашки, взрослые вёдра и тазики. Толстая сталь, эмаль — и всё. Больше ничего не надо, чтобы посуда служила десятилетиями. Приятным бонусом были красивые цветочные натюрморты, впечатанные в эмаль на века.

Чеснокодавилки

Чеснокодавилки были как отбивные молотки, только круче. Это был реальный механизм, а не просто дубина в стиле Atomic Heart. Фото © РИА Новости / Мария Девахина

Если вы готовите что-то с чесноком, к примеру чесночный хумус или чесночный хлеб, этот предмет на кухне просто незаменим. Без него в разы сложнее. При помощи советских чеснокодавилок изготавливались антипростудные амулеты, которые помнит каждый миллениал, чьё детство пришлось на начало нулевых. Давим чеснок, заворачиваем в марлю, цепляем на кофточку булавкой — ни один вампир не подойдёт.

На самом деле чеснокодавилки были даже удивительнее, чем кажется на первый взгляд. Их делали из стали, они не теряли подвижности своих частей. Они давили чеснок, очевидно. При этом их легко было отмыть, а запах сталь не сохраняла. Кроме того, чеснокодавилками ещё кололи орехи и выбивали косточки из черешни. Незаменимый предмет в хозяйстве, и правда.