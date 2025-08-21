Спасение для ног: Life.ru узнал, как избавиться от летних отёков за считанные дни

Лето не только радует нас солнцем, но и приносит множество физиологических неудобств, среди которых особенно выделяются отёки, вызванные задержкой воды в организме. Как избавиться от припухлостей, возникающих в тёплое время года, в беседе с Life.ru рассказала врач-терапевт АО «Медицина» Оксана Серебрякова.

Специалист отметила, что в большинстве случаев отёки являются временным явлением, однако иногда они могут сигнализировать о серьёзных нарушениях в работе сердца, сосудов или почек. Чаще всего они затрагивают ноги и стопы и могут быть следствием приёма некоторых лекарств или употребления солёных продуктов.

«Жара вызывает расширение кровеносных сосудов, что снижает скорость кровотока и повышает венозное давление, делая стенки капилляров более проницаемыми», – добавила она.

По словам врача, наиболее уязвимыми к отёкам являются женщины, люди с избыточным весом и пожилые люди.

«Важно обращать внимание на такие симптомы, как отёк лодыжек и стоп, тяжесть в ногах и изменение цвета кожи», – подчеркнула Серебрякова.

В случае выявления этих симптомов, а также если отёки возникли внезапно и только с одной стороны, долго не проходят или даже усиливаются, при этом конечности болят, а также есть сопутствующие симптомы: одышка, учащенное сердцебиение, слабость, – необходимо обратиться за консультацией к врачу. Флеболог или терапевт проведут необходимые диагностические процедуры, включая физикальный осмотр и УЗИ вен.

Собеседница Life.ru также дала несколько рекомендаций, как справляться с летними отёками: Носите компрессионные чулки. Они помогают улучшить венозный отток и снижают давление в сосудах. Важно выбрать правильный класс компрессии по рекомендации врача;

Занимайтесь физической активностью. Простые упражнения, такие как перекаты с пятки на носок, гимнастика для ног и регулярные прогулки помогут стимулировать кровообращение;

Соблюдайте диету и питьевой режим. Употребляйте 1,5-2,5 литра воды в день, особенно в жару, и сократите потребление соли и копчёностей. Включите в рацион продукты, богатые калием, такие как бананы и огурцы;

Ухаживайте за ногами. Прохладные ножные ванночки помогут снять отёки, а избегание прямых солнечных лучей в пиковые часы – уменьшить их проявления.

Вместе с тем важно не принимать диуретики без назначения врача, не оставаться долго в одной позе, особенно стоя, не носить тесную обувь и одежду, и избегать чрезмерного употребления солёной пищи.

Отёки летом – это частое, но управляемое состояние. Если они сопровождаются болью, односторонние или не проходят – обратитесь к врачу. Это может быть не просто реакция на погоду, а симптом серьезного заболевания. Ольга Серебрякова Врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н