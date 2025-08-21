Провалившая гендерный тест алжирская боксёрша Иман Хелиф закончила карьеру

Алжирская боксёрша Иман Хелиф, ставшая центральной фигурой скандала вокруг гендерного тестирования на Олимпийских играх в Париже, приняла решение о завершении спортивной карьеры. Как сообщил бывший менеджер спортсменки Нассер Йесфах изданию Le Parisien, после событий на Играх Хелиф полностью прекратила тренировки и оставила бокс.

Йесфах не исключил, что спортсменка попробует себя на профессиональном ринге в будущем. При этом менеджер подчеркнул, что в таком случае Хелиф придётся повторно пройти аналогичные процедуры проверки.