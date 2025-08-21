Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 01:02

Провалившая гендерный тест алжирская боксёрша Иман Хелиф закончила карьеру

Иман Хелиф. Обложка © ТАСС / AP / Ariana Cubillos

Иман Хелиф. Обложка © ТАСС / AP / Ariana Cubillos

Алжирская боксёрша Иман Хелиф, ставшая центральной фигурой скандала вокруг гендерного тестирования на Олимпийских играх в Париже, приняла решение о завершении спортивной карьеры. Как сообщил бывший менеджер спортсменки Нассер Йесфах изданию Le Parisien, после событий на Играх Хелиф полностью прекратила тренировки и оставила бокс.

Йесфах не исключил, что спортсменка попробует себя на профессиональном ринге в будущем. При этом менеджер подчеркнул, что в таком случае Хелиф придётся повторно пройти аналогичные процедуры проверки.

«Размывание гендера»: В России призвали признать фембоев деструктивной субкультурой
«Размывание гендера»: В России призвали признать фембоев деструктивной субкультурой

Напомним, во время чемпионата мира 2023 года IBA отстранил Хелиф из-за несоответствия критериям гендерного тестирования. Однако МОК допустил спортсменку к соревнованиям на Олимпиаде-2024, где она завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг, разгромив соперниц.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar