Провалившая гендерный тест алжирская боксёрша Иман Хелиф закончила карьеру
Иман Хелиф. Обложка © ТАСС / AP / Ariana Cubillos
Алжирская боксёрша Иман Хелиф, ставшая центральной фигурой скандала вокруг гендерного тестирования на Олимпийских играх в Париже, приняла решение о завершении спортивной карьеры. Как сообщил бывший менеджер спортсменки Нассер Йесфах изданию Le Parisien, после событий на Играх Хелиф полностью прекратила тренировки и оставила бокс.
Йесфах не исключил, что спортсменка попробует себя на профессиональном ринге в будущем. При этом менеджер подчеркнул, что в таком случае Хелиф придётся повторно пройти аналогичные процедуры проверки.
Напомним, во время чемпионата мира 2023 года IBA отстранил Хелиф из-за несоответствия критериям гендерного тестирования. Однако МОК допустил спортсменку к соревнованиям на Олимпиаде-2024, где она завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 кг, разгромив соперниц.