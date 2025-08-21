Мессенджер MAX
21 августа, 03:28

В ФЛГР назвали провокацией реакцию Volvo на покупку грузовика командой России

Елена Вяльбе с грузовиком Volvo FH16 780 Aero XXL. Обложка © Telegram / Russianskiteam

Федерация лыжных гонок России прокомментировала расследование компании Volvo по поводу продажи вакс-грузовика для российской команды. Член президиума ФЛГР Сергей Крянин отметил, что российские спортсмены должны иметь лучшее оборудование, что и стало причиной покупки автомобиля. В то же время, автопроизводитель прекратил сотрудничество с компанией, которая продала грузовик.

Крянин подчеркнул, что при открытии возможности участия в Олимпийских играх и этапах Кубка мира спортсмены должны иметь качественную технику. Он полностью поддерживает позицию главы ФЛГР Елены Вяльбе.

«А реакция Volvo — дискриминация, они продолжают нагнетать обстановку, чтобы не пускать наших спортсменов»,приводит комментарий Крянина «ВсёПроСпорт».

Напомним, Вяльбе поделилась фотографией на фоне грузовика Volvo FH16 780 Aero XXL, который приобрели для лыжников. Эта фотография вызвала много вопросов в Швеции, где не понимают, как российская сборная смогла получить транспортное средство в условиях антироссийских санкций. Автокомпания начала проверку.

Лия Мурадьян
