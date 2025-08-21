Квартира в Нью-Йорке и дача в Истре: Как внук Пугачёвой будет делить имущество с женой

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков при разводе с супругой Алёной Красновой сможет оставить себе недвижимость, которую ранее получил в качестве подарков. К данную имуществу относятся квартира в Нью-Йорке и дача в Истре, рассказал юрист Илья Русяев.

«Развод Преснякова и Красновой поднимает вопросы о возможном порядке раздела их имущественных активов. <...> В соответствии со статьёй 36 СК РФ, имущество, полученное одним из супругов в дар или в порядке наследования, является его личной собственностью и разделу не подлежит», — отметил эксперт.

В то же время совместно нажитое имущество супругов, скорее всего, будет разделено поровну, если они не заключили брачный договор с иными условиями. К примеру, к общим активам может относиться компания «Нико спорт», соучредителем и генеральным директором которой является Краснова.