21 августа, 07:46

Квартира в Нью-Йорке и дача в Истре: Как внук Пугачёвой будет делить имущество с женой

Юрист Русяев: При разводе Никита Пресняков сможет оставить подаренные дома

Никита Пресняков и Алёна Краснова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alenaakrasnova

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков при разводе с супругой Алёной Красновой сможет оставить себе недвижимость, которую ранее получил в качестве подарков. К данную имуществу относятся квартира в Нью-Йорке и дача в Истре, рассказал юрист Илья Русяев.

«Развод Преснякова и Красновой поднимает вопросы о возможном порядке раздела их имущественных активов. <...> В соответствии со статьёй 36 СК РФ, имущество, полученное одним из супругов в дар или в порядке наследования, является его личной собственностью и разделу не подлежит», — отметил эксперт.

В то же время совместно нажитое имущество супругов, скорее всего, будет разделено поровну, если они не заключили брачный договор с иными условиями. К примеру, к общим активам может относиться компания «Нико спорт», соучредителем и генеральным директором которой является Краснова.

«Учитывая цивилизованный характер расставания и отсутствие информации о несовершеннолетних детях, процедура раздела имущества, вероятно, пройдёт без существенных отступлений от базового принципа равенства долей в отношении совместно нажитых активов», — заключил собеседник NEWS.ru.
Напомним, Алёна Краснова отказалась возвращаться к мужу Никите Преснякову в США. Модель приняла решение развестись с супругом. При этом сам внук Пугачёвой уже высказался о причинах развода.

