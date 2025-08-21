Литва направит военных на Украину только для небоевой миссии
Литовский воинский контингент не станет принимать участие в боевых действиях в случае его направления на Украину в составе международных сил безопасности. Такое заявление в эфире радиостанции «Жиню радияс» сделала глава оборонного ведомства страны Довиле Шакалене.
«Направление наших военных на Украину не являлось бы боевой миссией. Это не был бы контингент, который стоит на линии фронта, который послан для боевых действий», — сказала она.
Министр уточнила, что развёртывание литовских военнослужащих станет возможным исключительно при соблюдении двух ключевых условий. По словам Шакалене, для этого необходимо достижение режима прекращения огня, а также должна быть чётко определена ведущая роль Соединённых Штатов в данных силах безопасности.
Ранее в Эстонии заявили о готовности передать Украине своих вояк-миротворцев. Вопрос о возможной отправке военного контингента в контексте мирного урегулирования обсуждался представителями европейских государств на совещании 19 августа. Согласно данным журналистов, до десяти стран уже заявили о своей готовности предоставить для этой миссии личный состав.