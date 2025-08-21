Литва направит военных на Украину только для небоевой миссии

Литовский воинский контингент не станет принимать участие в боевых действиях в случае его направления на Украину в составе международных сил безопасности. Такое заявление в эфире радиостанции «Жиню радияс» сделала глава оборонного ведомства страны Довиле Шакалене.

«Направление наших военных на Украину не являлось бы боевой миссией. Это не был бы контингент, который стоит на линии фронта, который послан для боевых действий», — сказала она.