Армия России обрушила групповой удар на военные предприятия и аэродромы ВСУ
ВС РФ нанесли ночью групповой удар по предприятиям ВПК Украины и энергообъектам
Киев после удара. Обложка © threads (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777
Российская армия обрушила в ночь на 21 августа групповой удар высокоточным оружием и БПЛА на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, позиции оперативно-тактических ракетных комплексов ВСУ и оюъектам энергетики. Об этом отчитались в Минобороны России в сводке о ходе СВО.
«Нанесён групповой удар высокоточным оружием, а также ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ. Цель удара достигнута», — доложило МО.
Там отметили, что все назначенные в качестве мишеней объекты были поражены.
Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по причалам, используемым ВСУ для обеспечения топливом военной техники. Также бойцы российские военные поразили цех по сборке беспилотников и пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наёмников. Ещё одной мишенью стала авиабаза Дубно, по которой прилетело четыре ракеты «Кинжал».