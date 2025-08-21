Армия России обрушила групповой удар на военные предприятия и аэродромы ВСУ

Российская армия обрушила в ночь на 21 августа групповой удар высокоточным оружием и БПЛА на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, позиции оперативно-тактических ракетных комплексов ВСУ и оюъектам энергетики. Об этом отчитались в Минобороны России в сводке о ходе СВО.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием, а также ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ. Цель удара достигнута», — доложило МО.

Там отметили, что все назначенные в качестве мишеней объекты были поражены.