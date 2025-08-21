Торговое представительство России в Швеции вновь атаковал дрон с краской

Торговое представительство Российской Федерации в Швеции стало объектом очередного нападения с применением беспилотного летательного аппарата с краскй. Об инциденте проинформировало Посольство России в своём официальном канале в Telegram.

«В ночь на 21 августа 2025 года торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии в этой стране, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущие такие атаки происходили 17 июня и 5 июля 2025 года», — сообщает дипломатическое ведомство.