21 августа, 10:50

Торговое представительство России в Швеции вновь атаковал дрон с краской

Обложка © Торговое представительство РФ в Швеции

Торговое представительство Российской Федерации в Швеции стало объектом очередного нападения с применением беспилотного летательного аппарата с краскй. Об инциденте проинформировало Посольство России в своём официальном канале в Telegram.

«В ночь на 21 августа 2025 года торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии в этой стране, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущие такие атаки происходили 17 июня и 5 июля 2025 года», — сообщает дипломатическое ведомство.

Это не первый случай нападения. До этого беспилотник сбросил пакет с краской на территорию торгового представительства в июле. В дипмиссии отметили, что подобные происшествия повторяются больше года, при этом предыдущая атака произошла в июне, когда БПЛА сбросил краску перед центральным входом.

