21 августа, 11:20

Лаврова вывели из себя слова приспешника Зеленского о «‎сломе» России

Лавров: Киев демонстрирует незаинтересованность в урегулировании конфликта

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Украинская верхушка своими высказываниями показывает, что не заинтересована в поиске устойчивого и справедливого урегулирования конфликта. Этот вывод сделал глава МИД России Сергей Лавров из последних заявлений киевских политиков.

«Украинский режим, его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом, справедливом, долгосрочном урегулировании», — сказал глава российской дипломатии по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Лавров обратил особое внимание на высказывание советника главы Офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о намерении Украины требовать «санкционной деструкции России и слома её экономики» в случае непредоставления гарантий безопасности.

Напомним, 21 августа Владимир Зеленский публично ответил отказом на требование Москвы повысить статус русского языка на Украине до официального. Кроме того Киев требует от России выплаты компенсаций за полученный ущерб в размере 300 миллиардов долларов.

