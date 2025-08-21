Украинская верхушка своими высказываниями показывает, что не заинтересована в поиске устойчивого и справедливого урегулирования конфликта. Этот вывод сделал глава МИД России Сергей Лавров из последних заявлений киевских политиков.

«Украинский режим, его представители комментируют нынешнюю ситуацию весьма специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом, справедливом, долгосрочном урегулировании», — сказал глава российской дипломатии по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.