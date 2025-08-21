К 150 российским бойцам, стойко оборонявшим позиции у Кучерова Яра в Красноармейском районе ДНР четверо суток, подоспело подкрепление. Всё это время наши солдаты отбивали атаки противника, превосходящего их по численности вдесятеро. Об этом сообщает Mash.

За четыре дня одна рота сумела не только выдержать около 20 вражеских наступлений, но и удержать позиции, занятые во время прорыва к Красноармейску (Покровску). Подразделения ВС РФ расположились весьма выгодно, поэтому операторы БПЛА получили некоторый оперативный простор. Они постоянно работали по силам ВСУ, подавляя все их потуги и снижая боевой дух.

В настоящее время участок фронта протяжённостью около десяти километров — от Фёдоровки до Кучерова Яра — находится под полным контролем российских войск. Большинство взводов уже отправились на ротацию, передавая эстафету свежим силам и обеспечивая стабильность на линии соприкосновения.