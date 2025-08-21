Четыре дня в огне: 150 наших парней сдержали натиск 2000 ВСУшников и дождались подкрепления
150 солдат ВС РФ дождались подкрепления, сдержав 2000 ВСУшников под Покровском
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN
К 150 российским бойцам, стойко оборонявшим позиции у Кучерова Яра в Красноармейском районе ДНР четверо суток, подоспело подкрепление. Всё это время наши солдаты отбивали атаки противника, превосходящего их по численности вдесятеро. Об этом сообщает Mash.
За четыре дня одна рота сумела не только выдержать около 20 вражеских наступлений, но и удержать позиции, занятые во время прорыва к Красноармейску (Покровску). Подразделения ВС РФ расположились весьма выгодно, поэтому операторы БПЛА получили некоторый оперативный простор. Они постоянно работали по силам ВСУ, подавляя все их потуги и снижая боевой дух.
В настоящее время участок фронта протяжённостью около десяти километров — от Фёдоровки до Кучерова Яра — находится под полным контролем российских войск. Большинство взводов уже отправились на ротацию, передавая эстафету свежим силам и обеспечивая стабильность на линии соприкосновения.
Вчера Life.ru рассказывал, что российские военные трое суток держат оборону в зоне прорыва на Покровском направлении. ВСУ стягивали туда подкрепления и старались отбить точку, однако наши солдаты оказались сильнее, несмотря на численное превосходство врага. Кстати, главком украинской армии оправдывает проблемы «особенностями местности».