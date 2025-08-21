Застрявшая на пике Победы россиянка получила травму ноги полгода назад
Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Альпинистка Наталья Наговицына ожидает помощи на пике Победы в Киргизии уже больше недели. У неё сломана нога, а запасы пищи и воды подходят к концу. Сейчас к пострадавшей движутся спасатели, однако при самом благоприятном сценарии они смогут добраться только через 2-3 дня. Примечательно, что россиянка уже пыталась покорить эту вершину. Об этом рассказала подруга Натальи Лия Попова.
«В прошлом году она пыталась взойти на Пик Победы, но гид тогда повернул назад, сказал, что надо подготовится. Весь год она бредила походом, это была её мечта — покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок «Снежный барс». Для альпинистов это очень престижно», — отметила собеседница kp.ru.
Однако высоте около 7000 метров Наталья поскользнулась и сильно повредила ногу, что, скорее всего, связано с недавно полученной травмой. Полгода назад она уже ломала ногу в горах. Несмотря на трудности, россиянка никогда не жаловалась и всегда шла к своей цели. Спортсменка была в отличной физической форме и хорошо подготовлена к таким восхождениям.
«Что сейчас с Натальей, не знает никто, даже те, кто находится рядом с этим местом. Пишут, что она перестала подавать признаки жизни, но это пока сомнительная информация. Мы все верим в чудо — и её друзья, и сын», — подчеркнула подруга.
Напомним, Наталья Наговицына заработала травму на пике Победы в Киргизии, сломав ногу. В течение недели она не могла получить помощь, застряв на высоте 7000 метров. Последний раз российскую альпинистку видели несколько дней назад, после чего связь с ней установить не удалось. Не исключено, что спортсменка скончалась, не дождавшись помощи.