Блогера-трансгендера* привлекут к ответственности за слова об участниках СВО

Прокуратура Москвы завела уголовное преследование дело против 20-летнего блогера-трансгендера* за публичное оскорбление участников специальной военной операции. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. В ходе мониторинга Интернета сотрудники прокуратуры обнаружили публикацию, в которой молодой человек, крайне негативно оценивая ход СВО, допустил высказывания, направленные на разжигание вражды в отношении военнослужащих.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании мужчины по п. «б» ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, сопряжённые с оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения)», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что личность автора публикации уже установлена. На контроле надзорного ведомства находятся результаты рассмотрения материалов и решение о возбуждении уголовного дела.