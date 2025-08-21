Хоть живая, хоть мёртвая: Спасение россиянки с пика Победы обойдётся в кругленькую сумму

Спасение застрявшей в горах Киргизии альпинистки Натальи может обойтись её семье почти в $60 тысяч. Женщина сломала ногу на высоте более 7 тысяч метров, и сейчас к ней пробираются добровольцы через лавиноопасные склоны.

По данным Mash, Наталья оформила лишь базовую страховку на $35 тысяч. Этой суммы не хватит, чтобы покрыть расходы на операцию, оценённые в $58,8 тысячи. Если туристку удастся спустить живой, часть затрат взыщут с неё. В случае её гибели платить придётся 27-летнему сыну.

В группу изначально входили шесть альпинистов, но двое отказались от восхождения. Вместе с Натальей остались немец и итальянец, которые пытались помочь ей самостоятельно, а также напарник Роман.

Сейчас спасатели достигли высоты 5800 метров и планируют выйти на отметку 6400 уже завтра. В затраты включены работа вертолётов, медиков и возможная эвакуация тела, если женщину не удастся спасти.