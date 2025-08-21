В Родкоме объяснили, почему в РФ не нужна комиссия по защите прав школьников и их родителей
Эксперт Горелишвили: Комиссия по защите прав детей ничего не даст без судов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot
Сегодня министр просвещения России Сергей Кравцов анонсировал создание специальных комиссий по защите чести и достоинства педагогов. Life.ru решил узнать, появятся ли аналогичные инстанции для учеников и их родителей, на этот вопрос ответил основатель семейного клуба, член Родительского совета Давид Горелишвили.
Нужно, чтобы правильно работали суды, поэтому никакая комиссия по защите прав детей и родителей не нужна. Проблема здесь не в том, что у нас родители или учителя не могут за себя постоять, потому что у них нет правовой грамотности. Все очень хорошо понимают свои права, но тут вопрос судопроизводства. Я так это вижу
Эксперт добавил, что любая комиссия окажется бессильна, если ответственные за решения инстанции будут некомпетентны. А если уже существующие механизмы будут эффективно работать, то дополнительные организации ни к чему.
«То есть самая квалифицированная, компетентная комиссия будет беспомощно разводить руками, если у неё полномочия никакие. Зато инстанции, у которых есть полномочия, исполняли бы закон, будь эти полномочия рабочими. Естественно, нужны и правильные законы, но комиссии не окажут никакого влияния на процесс законотворчества, разве что будут собирать статистику, но для этого уже есть соответствующие механизмы», — подытожил Горелишвили.
Иногда учителя и правда перегибают палку. Например, Life.ru рассказывал, как в Дзержинске учитель математики ударил и сбил с ног семиклассника. На видео, которое разошлось по Сети даже слышно, что педагог назвал мальчика «сучонком».