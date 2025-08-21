Мессенджер MAX
21 августа, 19:19

Присяжные признали экс-охранника Исмаилова невиновным в покушении на Руссо

Авраам Руссо. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / avraamrusso

Присяжные оправдали бывшего телохранителя бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархана Эльдукаева по делу о покушении на певца Авраама Руссо. Об этом сообщил РИА «Новости» один из участников судебного процесса.

«Присяжные признали Эльдукаева невиновным», — сказал собеседник агентства.

Разбирательство по данному уголовному делу проходит в Московском гарнизонном военном суде. Заседания проводятся в закрытом режиме.

Напомним, согласно версии следствия, Тельман Исмаилов в 2006 году поручил своему охраннику Тархану Эльдукаеву убить Авраама Руссо. Предполагается, что для этой работы телохранитель нанял Виталия Джуру и Алексея Трясникова, которых приговорили к тюремным срокам в 2022 году. Был и третий киллер — Михаил Дёмкин, скончавшийся в 2014-м. Именно он выстрелил в артиста порядка шести раз, когда тот сидел в автомобиле, ранив его в бедро. Эльдукаев уже пытался отправиться в зону спецоперации и обещал, что сформирует целое подразделение из родных и близких.

Юрий Лысенко
