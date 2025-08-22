Мессенджер MAX
21 августа, 22:44

НАБУ провело обыски у сотрудников СБУ по делу Коломойского*

НАБУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krysja

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у ряда сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в передаче информации по делу украинского предпринимателя Игоря Коломойского*. Согласно данным украинских СМИ, Высший антикоррупционный суд Украины выдал соответствующее постановление 13 августа, разрешив провести обыски, в том числе у начальника одного из управлений СБУ Павла Дударя.

По информации источников, поводом для обысков стали данные, изъятые с телефона бизнесмена Богдана Якимца, который предположительно выступал посредником в передаче сведений. В его переписке якобы содержались контакты с сотрудниками СБУ, включая Дударя, имеющего доступ к материалам дела Коломойского*.

Напомним, что в сентябре 2023 года СБУ предъявила Коломойскому* обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём. После суд в Киеве избрал ему меру пресечения в виде ареста. Также против бизнесмена на Украине возбуждено уголовное дело об организации заказного убийства.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Артём Гапоненко
