Бомба замедленного действия: Life.ru узнал, чем опасна апельсиновая монодиета

Несмотря на полезные свойства апельсинов, диета из них может стать серьёзным испытанием для организма. Кому противопоказано похудение на этих цитрусовых, в беседе с Life.ru рассказала нутрициолог Ольга Бурлакова.

Специалист посоветовала употреблять фрукты с мякотью, поскольку в них содержится клетчатка, помогающая очищать организм и улучшающая усвоение витаминов. Кроме того, апельсины богаты витамином С и пектином, который способствует улучшению работы кишечника. При этом нутрициолог предупредила о возможных негативных последствиях такой диеты.

«Апельсиновый сок может сильно раздражать стенки желудка, что в итоге приведёт к ухудшению состояния ЖКТ и дальнейшему набору веса. Такая диета может стать бомбой замедленного действия», – заявила врач.

Она подчеркнула, что резкое изменение питания может стать критическим фактором для людей, имеющих лишний вес и сопутствующие заболевания. Худеть этим способом можно только под руководством квалифицированного специалиста, который изучит анализы и выявит причины проблем со здоровьем.

Некоторые люди, начав монодиету на фруктах, начинают чувствовать себя хуже, но не придают этому значения, списывая всё на голод. Однако это может быть сигналом, что сердечно-сосудистая система или другие органы дают сбой из-за резкого изменения питания. В целом, как однократная чистка, если вы регулярно следите за своим организмом, такая диета может быть допустимой. Ольга Бурлакова Нутрициолог