Транзит российского газа в Армению приостановлен
Подача российского газа в Армению приостановлена из-за ремонтных работ
С 06:00 22 августа до 06:00 23 августа транзит российского газа в Армению через Грузию будет временно приостановлен. Причина — аварийно-восстановительные работы на газопроводе Красный мост — Севкар — Берд, сообщила пресс-служба «Газпром Армения».
Потребителям волноваться не стоит: «Газпром Армения» гарантирует бесперебойное снабжение за счёт внутренних резервов и дополнительных поставок газа из Ирана.
Ранее в Словакии и Венгрии сообщили об очередной атаке ВСУ на крупнейший в мире магистральный нефтепровод «Дружба». Перекачка нефти приостановлена.