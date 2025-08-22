Транзит российского газа в Армению приостановлен

С 06:00 22 августа до 06:00 23 августа транзит российского газа в Армению через Грузию будет временно приостановлен. Причина — аварийно-восстановительные работы на газопроводе Красный мост — Севкар — Берд, сообщила пресс-служба «Газпром Армения».

Потребителям волноваться не стоит: «Газпром Армения» гарантирует бесперебойное снабжение за счёт внутренних резервов и дополнительных поставок газа из Ирана.