Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 08:51

Транзит российского газа в Армению приостановлен

Подача российского газа в Армению приостановлена из-за ремонтных работ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

С 06:00 22 августа до 06:00 23 августа транзит российского газа в Армению через Грузию будет временно приостановлен. Причина — аварийно-восстановительные работы на газопроводе Красный мост — Севкар — Берд, сообщила пресс-служба «Газпром Армения».

Потребителям волноваться не стоит: «Газпром Армения» гарантирует бесперебойное снабжение за счёт внутренних резервов и дополнительных поставок газа из Ирана.

Дружбе конец? Украина может лишить Германию нефти
Дружбе конец? Украина может лишить Германию нефти

Ранее в Словакии и Венгрии сообщили об очередной атаке ВСУ на крупнейший в мире магистральный нефтепровод «Дружба». Перекачка нефти приостановлена.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Армения
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar