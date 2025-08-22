Ешь вкусно, трать умно: Life.ru узнал, как холостяку питаться правильно без удара по кошельку
Матвеева: Планирование и стратегия помогают холостякам организовать своё питание
Финансовый эксперт развеяла миф о невозможности холостяков организовать себе сбалансированное и экономичное питание. Специалист сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева в беседе с Life.ru заявила, что ключ к успеху заключается в выработке нескольких главных привычек.
Фундаментальным принципом является еженедельное планирование: выделение 15 минут для составления меню и точного списка покупок с учётом текущих запасов. Это предотвращает дублирование покупок и помогает использовать продукты до истечения срока годности. Эксперт рекомендует выбирать 2–3 простых рецепта с пересекающимися ингредиентами — например, куриная грудка может стать основой для салата, пасты и супа.
Оптимальной стратегией закупок называются крупные супермаркеты, где регулярно проходят акции на базовые продукты, сезонные овощи и товары собственных торговых марок, часто более выгодные при сопоставимом качестве. Матвеева также советует активно использовать программы лояльности и кешбэк-сервисы для дополнительной экономии.
Кулинарная часть стратегии включает освоение 5–7 базовых рецептов (паста, ризотто, запечённое мясо /рыба, омлеты) и разумное использование качественных готовых блюд из супермаркетов и замороженных полуфабрикатов. Важным приёмом называется приготовление порций с запасом: удвоение объёма ужина для обеда на следующий день или запекание большего количества мяса для последующего использования в салатах.
Как выяснилось, грамотное сочетание планирования, стратегических закупок и эффективного приготовления пищи позволяет наслаждаться преимуществами холостяцкой жизни без ущерба для бюджета и здоровья.
