Купленный у «Милана» защитник покинул «Динамо»

Уругвайский защитник Диего Ласкальт покинул московское «Динамо». Контракт расторгнут по взаимной договорённости сторон. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Я глубоко благодарен за доброту и уважение, проявленные ко мне и моей семье. С самого первого дня болельщики поддерживали меня и давали мне почувствовать, что меня ценят, и это то, что я буду помнить всегда», — говорится в письме Ласкальта, опубликованное клубом.

Лаксальт перешёл в столичный клуб в 2021 году из «Милана» за 3,5 миллиона евро. Уже в первый сезон он закрепился в основном составе, однако регулярные травмы мешали футболисту показывать стабильную игру. Серьёзное повреждение не позволило ему завершить прошлый сезон и лишило возможности выйти на поле в начале нынешнего. За «Динамо» Лаксальт провёл 78 матчей, записав на свой счёт пять результативных передач. Вместе с командой он дважды становился бронзовым призёром чемпионата России и выходил в финал Кубка страны. В клубе поблагодарили защитника за работу и вклад в успехи команды.