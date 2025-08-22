«Держит интригу»: Политолог объяснил слова Трампа об изменении отношения к России

Президент США Дональд Трамп намекнул, что Вашингтон может пересмотреть свою стратегию по российско-украинскому конфликту уже в ближайшие две недели. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий поделился с «Ридусом» своим видением, что стоит за этими словами.

По мнению эксперта, заявление Трампа — это не просто риторика или пустое предупреждение. Скорее всего, за ним кроется реальная политическая задумка. В начале сентября, когда Конгресс вернётся из отпуска, в Сенате и Палате представителей активизируется влиятельная двухпартийная коалиция, намеренная продвинуть законопроект о введении вторичных таможенных пошлин против торговых партнёров России.

«Думаю, Трамп держит интригу, говоря: «У меня ещё не все опции испробованы», — сказал эксперт.

Вторая возможная причина громких заявлений — попытка снять с себя ответственность в случае провала мирных инициатив на Украине. Несмотря на усилия, включая саммит на Аляске и переговоры с Владимиром Зеленским, стало ясно: европейские союзники и Киев не подчинятся американским директивам, считает политолог.

«А винить будут за это, разумеется, Россию и Трампа, который был недостаточно жёстким по отношению к [президенту РФ Владимиру] Путину», — заключил Дробницкий.