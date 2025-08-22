Право на безнаказанное убийство: Каких душегубов отправляют в спецклиники, а не за решётку

Есть такие убийцы, которые прекрасно понимают, что они не окажутся за решёткой, забрав чью-то жизнь. Вместо этого им просто придётся провести какое-то время в клинике. Родственники часто жалеют их, надеясь, что после очередной терапии всё станет хорошо, однако порой и они умирают от рук преступников с психиатрическими заболеваниями. Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Убийцы с психиатрическими заболеваниями. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

В обычном подъезде появился зловонный аромат разложения — кадаверин и путресцин, знакомые до боли экспертам по судебной медицине. Жильцы списали это на мусоропровод, не подозревая, что источник гораздо ближе — квартира №19.

Дмитрий — неприметный мужчина около сорока лет, немного неопрятный и странный, но всегда приветливый с соседями. Недавно он возвращался домой с пакетом диких яблок, не вызывая подозрений. Однако за межкомнатными дверями скрывалась ужасная тайна: тело его матери, погибшей несколько недель назад.

Соседи избегали общения с семьёй, считая их чуждыми и странными. Оба находились на учёте в психоневрологическом диспансере, но близкие предпочитали домашнее лечение, игнорируя реальную опасность. Запах усиливался, но никто не вмешивался. Лишь родственница осмелилась войти в квартиру и обнаружила мумифицированное тело женщины с колото-резаной раной на шее. Рядом лежал нож со следами крови. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Похожий случай произошёл в Кировском районе: мужчина месяц жил с телом убитого отца после ссоры из-за колбасы. Труп нашли друзья, которые пришли поздравлять погибшего с днём рождения к нему домой, поскольку на звонки и сообщения он не ответил.

«На следующий день друзья семьи приехали по адресу, начали звонить в дверь, услышали, что за дверью кто-то ходит. По характеру движения поняли, что это сын. Почувствовали, что что-то неладно», — сообщил следователь Дмитрий Михайлов.