Вооружённые силы Украины продолжают наносить удары по нефтепроводу «Дружба», используя беспилотные летательные аппараты. Дроны взлетают с украинской территории уже в третий раз, что указывает на целенаправленную диверсионную кампанию. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам эксперта, удары приходятся именно на участок нефтепровода, проходящий вблизи белорусской границы. Ранее была обнаружена неисправность на трансформаторе, вызванная подобными действиями.

«Я думаю, это связано с особой неприязнью киевского режима к Венгрии как имеющей своё мнение по поводу конфликта и по поводу отношения к России», — отметил политолог.