Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 13:26

Военный эксперт назвал оружие, которым ВСУ могут бить по «Дружбе»

Военэксперт Дандыкин: Киев может наносить дронами удары по нефтепроводу Дружба

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Вооружённые силы Украины продолжают наносить удары по нефтепроводу «Дружба», используя беспилотные летательные аппараты. Дроны взлетают с украинской территории уже в третий раз, что указывает на целенаправленную диверсионную кампанию. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам эксперта, удары приходятся именно на участок нефтепровода, проходящий вблизи белорусской границы. Ранее была обнаружена неисправность на трансформаторе, вызванная подобными действиями.

«Я думаю, это связано с особой неприязнью киевского режима к Венгрии как имеющей своё мнение по поводу конфликта и по поводу отношения к России», — отметил политолог.

«Телёнок двух маток сосёт»: Политолог объяснил, почему Венгрия не ответит на удары Киева по «Дружбе»
«Телёнок двух маток сосёт»: Политолог объяснил, почему Венгрия не ответит на удары Киева по «Дружбе»

Ранее в Словакии сообщили, что Киев нанёс ещё один удар по нефтепроводу «Дружба» у границы с Белоруссией. В связи с этим Братислава и Будапешт требуют, чтобы Европейская комиссия заставила Украину прекратить бомбить этот объект, поскольку от него во многом зависит благополучие этих стран.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar