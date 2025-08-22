Военный эксперт назвал оружие, которым ВСУ могут бить по «Дружбе»
Вооружённые силы Украины продолжают наносить удары по нефтепроводу «Дружба», используя беспилотные летательные аппараты. Дроны взлетают с украинской территории уже в третий раз, что указывает на целенаправленную диверсионную кампанию. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.
По словам эксперта, удары приходятся именно на участок нефтепровода, проходящий вблизи белорусской границы. Ранее была обнаружена неисправность на трансформаторе, вызванная подобными действиями.
«Я думаю, это связано с особой неприязнью киевского режима к Венгрии как имеющей своё мнение по поводу конфликта и по поводу отношения к России», — отметил политолог.
Ранее в Словакии сообщили, что Киев нанёс ещё один удар по нефтепроводу «Дружба» у границы с Белоруссией. В связи с этим Братислава и Будапешт требуют, чтобы Европейская комиссия заставила Украину прекратить бомбить этот объект, поскольку от него во многом зависит благополучие этих стран.