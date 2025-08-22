«Зачем вступили в НАТО?»: Запад пришёл в бешенство из-за действий Украины
Профессор Малинен: Атаки ВСУ на Дружбу могут подпадать под действие статьи НАТО
На Западе предупредили о потенциальной возможности применения против Украины пятой статьи устава НАТО после серии атак на нефтепровод «Дружба». Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своей публикации в соцсети X.
Эксперт обратил внимание, что удары ВСУ по критической энергетической инфраструктуре, обеспечивающей поставки нефти в Венгрию и Словакию, напрямую затрагивают интересы стран-членов НАТО.
«Украина открыто осуществляет нападки на энергетическую безопасность страны НАТО (Венгрии). Неужели руководство альянса будет сидеть сложа руки? Если да, то напомните мне ещё раз, зачем мы вступили?», — задал риторический вопрос Малинен.
Особую остроту происходящему придаёт реакция США. Американский лидер Дональд Трамп выразил крайнее недовольство инцидентом и направил официальное письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Инцидент привёл к практической остановке нефтяных поставок в Будапешт и Братиславу сроком почти на неделю, что подтвердили министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.