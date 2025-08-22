Мессенджер MAX
22 августа, 13:34

«Зачем вступили в НАТО?»: Запад пришёл в бешенство из-за действий Украины

Профессор Малинен: Атаки ВСУ на Дружбу могут подпадать под действие статьи НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

На Западе предупредили о потенциальной возможности применения против Украины пятой статьи устава НАТО после серии атак на нефтепровод «Дружба». Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своей публикации в соцсети X.

Эксперт обратил внимание, что удары ВСУ по критической энергетической инфраструктуре, обеспечивающей поставки нефти в Венгрию и Словакию, напрямую затрагивают интересы стран-членов НАТО.

«Украина открыто осуществляет нападки на энергетическую безопасность страны НАТО (Венгрии). Неужели руководство альянса будет сидеть сложа руки? Если да, то напомните мне ещё раз, зачем мы вступили?»,задал риторический вопрос Малинен.

Особую остроту происходящему придаёт реакция США. Американский лидер Дональд Трамп выразил крайнее недовольство инцидентом и направил официальное письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Инцидент привёл к практической остановке нефтяных поставок в Будапешт и Братиславу сроком почти на неделю, что подтвердили министр экономики Словакии Дениса Сакова и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Алиса Хуссаин
