«Зачем вступили в НАТО?»: Запад пришёл в бешенство из-за действий Украины

На Западе предупредили о потенциальной возможности применения против Украины пятой статьи устава НАТО после серии атак на нефтепровод «Дружба». Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своей публикации в соцсети X.

Эксперт обратил внимание, что удары ВСУ по критической энергетической инфраструктуре, обеспечивающей поставки нефти в Венгрию и Словакию, напрямую затрагивают интересы стран-членов НАТО.

«Украина открыто осуществляет нападки на энергетическую безопасность страны НАТО (Венгрии). Неужели руководство альянса будет сидеть сложа руки? Если да, то напомните мне ещё раз, зачем мы вступили?», — задал риторический вопрос Малинен.