22 августа, 14:16

Ушедший из России автогигант высказался насчёт возможного возвращения

Autonews: Toyota пока не планирует возобновлять свою работу на российском рынке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David MG

Старший специалист по корпоративным коммуникациям Toyota Motor Europe Каори Хасэгава сообщила, что в настоящее время нет никаких оснований для возвращения Toyota на российский рынок. По её мнению, эта ситуация вряд ли изменится в ближайшее время.

По словам Хасэгавы, компания не видит перспектив для возобновления продаж своих автомобилей в России в среднесрочной перспективе, равно как и для начала экспорта новых моделей. Она объяснила это тем, что подобные действия сопряжены со значительными репутационными издержками и противоречат действующим ограничениям.

«В любом случае они (автомобили Toyota) подпадают под санкции», — приводит её слова Autonews.

Ранее СМИ писали, что Toyota якобы возобновила продажи в России. Согласно лотам на сайте популярного классифайда новые машины выставлены на продажу в московском автосалоне, 94% которого владеет концерт Toyota Motor через торговую компанию Toyota Tsusho Corporation. Однако позднее официальный представитель организации опроверг данную информацию.

