Ушедший из России автогигант высказался насчёт возможного возвращения

Старший специалист по корпоративным коммуникациям Toyota Motor Europe Каори Хасэгава сообщила, что в настоящее время нет никаких оснований для возвращения Toyota на российский рынок. По её мнению, эта ситуация вряд ли изменится в ближайшее время.

По словам Хасэгавы, компания не видит перспектив для возобновления продаж своих автомобилей в России в среднесрочной перспективе, равно как и для начала экспорта новых моделей. Она объяснила это тем, что подобные действия сопряжены со значительными репутационными издержками и противоречат действующим ограничениям.