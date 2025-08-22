Отсидевший срок экс-губернатор российского региона потребовал от Минфина 10 млн рублей
Никита Белых. Обложка © РИА Новости / Сергей Бровко
Никита Белых, ранее возглавлявший Кировскую область, подал иск к Министерству финансов России на 10 миллионов рублей. По информации «Интерфакса», ссылающегося на судебные материалы, претензия связана с компенсацией за «незаконное уголовное преследование».
Свердловский районный суд Перми ведёт дело экс-губернатора. Детали дела не разглашаются, но в число третьих сторон включены следственное управление СКР по Кировской области, следователь по особо важным делам ведомства и управление Федерального казначейства по Пермскому краю.
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, занимавший свой пост с 2009 по 2016 год, вышел на свободу летом 2024 года. Этому предшествовала сложная судебная эпопея. В феврале 2018 года Пресненский районный суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии строгого режима за взяточничество (600 тысяч евро), причём факт получения взятки был зафиксирован на месте преступления. Позже, в декабре 2023 года, Белых получил ещё один приговор — два с половиной года лишения свободы за превышение должностных полномочий. От этого второго наказания он был освобождён по причине истечения срока давности, но продолжал отбывать первый, более длительный срок за коррупционные деяния.