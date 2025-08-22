Причиной смерти Халка Хогана могла стать врачебная ошибка
Radar Online: Дочь Халка Хогана усомнилась в официальной версии смерти отца
Халк Хоган. Обложка © X / Hulk Hogan
Власти города Клируотер во Флориде продолжают расследование обстоятельств смерти легендарного рестлера Халка Хогана. Об этом сообщает издание Radar Online. Родственники, включая дочь, уверены, что смерть могла быть связана с врачебной ошибкой во время операции.
По данным СМИ, во время медицинской процедуры был затронут диафрагмальный нерв, отвечающий за дыхание. Присутствие эрготерапевта рядом с Хоганом в момент остановки сердца вызвало дополнительные вопросы у следствия, которое продолжает проверку всех обстоятельств.
«Сомневаюсь ли я в том, что его лечащий врач подписал свидетельство о смерти, учитывая его прошлое, которое доступно для всех в простом поиске Google? Вы можете ответить на этот вопрос сами», — заявила дочь рестлера Брук Хоган.
Напомним, 24 июля стало известно о кончине знаменитого американского рестлера Халка Хогана. Слухи о его серьёзных проблемах со здоровьем циркулировали давно, но его супруга утверждала, что он лишь проходит восстановление после операции, и причин для беспокойства нет. Позднее выяснилось, что причиной смерти стала остановка сердца.