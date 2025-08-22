Причиной смерти Халка Хогана могла стать врачебная ошибка

Власти города Клируотер во Флориде продолжают расследование обстоятельств смерти легендарного рестлера Халка Хогана. Об этом сообщает издание Radar Online. Родственники, включая дочь, уверены, что смерть могла быть связана с врачебной ошибкой во время операции.

По данным СМИ, во время медицинской процедуры был затронут диафрагмальный нерв, отвечающий за дыхание. Присутствие эрготерапевта рядом с Хоганом в момент остановки сердца вызвало дополнительные вопросы у следствия, которое продолжает проверку всех обстоятельств.

«Сомневаюсь ли я в том, что его лечащий врач подписал свидетельство о смерти, учитывая его прошлое, которое доступно для всех в простом поиске Google? Вы можете ответить на этот вопрос сами», — заявила дочь рестлера Брук Хоган.