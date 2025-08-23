Путин предрёк возвращение западных компаний в Россию

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что те, кто разорвал связь с РФ из-за политического давления, в дальнейшем вернутся к сотрудничеству. Соответствующее заявление глава государства сделал во время общения с работниками предприятий отечественной атомной отрасли в Сарове.

«Те, кто уходит со сцены нашего взаимодействия в результате политического давления, уверен, они будут возвращаться. И многие, повторяю, и сейчас работают, а многие — вернутся», — подчеркнул российский лидер.