22 августа, 22:08

Путин предрёк возвращение западных компаний в Россию

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что те, кто разорвал связь с РФ из-за политического давления, в дальнейшем вернутся к сотрудничеству. Соответствующее заявление глава государства сделал во время общения с работниками предприятий отечественной атомной отрасли в Сарове.

«Те, кто уходит со сцены нашего взаимодействия в результате политического давления, уверен, они будут возвращаться. И многие, повторяю, и сейчас работают, а многие — вернутся», — подчеркнул российский лидер.

Путин: При Трампе в отношениях России и США забрезжил свет
Напомним, 22 августа Владимир Путин прибыл в Саров Нижегородской области, где находится Российский федеральный ядерный центр и учебный кластер МГУ. Президент возложил цветы к памятнику учёному Юлию Харитону, провёл встречу с молодыми специалистами и побывал на выставке, посвящённой подготовке кадров. Также в ходе визита Путин подчеркнул значение атомной отрасли для обороноспособности страны и развития науки и энергетики.

