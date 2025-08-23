Футболистки Спартака со счётом 4:1 обыграли Зенит в матче чемпионата России
Обложка © Freepik / jcomp
Московский «Спартак» одержал победу над петербургским «Зенитом» в выездном матче чемпионата России по футболу среди женщин. Матч состоялся в Санкт-Петербурге и закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.
Дублем в составе «Спартака» отметилась Наталья Машина, также по одному голу забили Алина Мягкова и Тияна Филипович. У «Зенита» единственный мяч забила Беатриз Гомес.
Таким образом, после 17 сыгранных матчей «Спартак» набрал 45 очков, опередив ЦСКА, у которого 43 очка. «Зенит» с 41 баллом в активе находится на третьей строчке. Петербургская команда выигрывала чемпионат России последние три сезона. «Спартак» начал играть в турнире с прошлого года. В минувшем сезоне московский клуб завоевал бронзовые медали.
